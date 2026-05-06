Buttafuoco ringrazia Giuli e Meloni e cita Mattarella: "Alla Biennale liberi e audaci"

Parlando proprio delle pressioni ricevute per la presenza della Russia all'Esposizione, il presidente ha dichiarato: "Alla Biennale sono presenti l'Ucraina e la Russia, così come alla Mostra del Cinema ho visto vicine e accostante la bandiera dell'Iran a quella di Israele perché a Venezia noi non imbracciamo le armi: 'Si vis pacem, para pacem' e questo lo dobbiamo a Koyo Kouoh", la curatrice dell'edizione. "Chiudere a qualcuno significa rendere più fragile l'apertura verso l'altro e se la Biennale selezionasse non le opere ma le appartenenze, non le visioni ma i passaporti smetterebbe di essere il luogo dove il mondo si incontra, e si incontra a maggior ragione quando è lacerato. Andare avanti, avere audacia, sviluppare in libertà i vostri progetti. Questo lo raccomanda il presidente della Repubblica. Il capo dello stato, cui dobbiamo riconoscenza e rispetto, ha detto chiaramente ai David di Donatello qual è il mandato del lavoro artistico e culturale: libertà e audacia. Ebbene eccoci. Non intendiamo barattare per il quieto vivere politicante 130 anni di storia che hanno raccontato sempre così il mondo", ha poi aggiunto il presidente.