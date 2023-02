“Zio Paperone non è in linea”, la cancel culture non conosce freni

Disney era già arrivata a togliere Dumbo, Lilli e il vagabondo, Peter Pan, La famiglia Robinson, Gli Aristogatti e Il libro della giungla dal profilo bambino su Disney+. Se uno vuole guardarli, deve utilizzare un profilo adulto. “Questo programma include rappresentazioni negative e/o maltrattamenti di persone o culture. Questi stereotipi erano sbagliati allora e sono sbagliati adesso”. I vecchi cartoni animati sono razzisti, omofobi, sessisti…Ora tocca a uno dei personaggi più amati della storia della Disney, Paperon de’ Paperoni (Zio Paperone). La Disney ha bandito due delle storie di Zio Paperone da Don Rosa da future ristampe e raccolte. Il fumettista ha ricevuto un messaggio dalla Disney l’annuncio che due storie di Paperon de’ Paperoni - “Il papero più ricco del mondo” e “Il sogno di una vita” - non saranno più ripubblicate: “Come parte del suo costante impegno per la diversità e l’inclusione, The Walt Disney Company sta rivedendo la propria libreria”, si legge nel messaggio inviato a Don Rosa, che ha diffuso in un gruppo dedicato agli appassionati delle sue storie. “Di conseguenza, alcune storie che non sono in linea con i nostri valori non verranno più pubblicate. Questo vale per due delle tue storie classiche, che non faranno parte di eventuali ristampe o nuove collezioni.”

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE