Il Novecento? Lo trovate tutto nel teatro di Tom Stoppard

"E’ una storia raccontata centinaia di volte". Il signore che è uscito assieme con me dal Longacre Theatre prende il braccio alla moglie (l’amica, la fidanzata, la sorella…). Non lo dice con tono scocciato. Siamo appena riemersi da due ore nel secolo breve. Qualcosa ci ha fatto ripensare a Israel Singer, qualcos’altro ad Anna Frank, qualcos’altro a Stefan Zweig. Soprattutto a Stefan Zweig. In una conferenza a Oxford, qualche anno fa, Tom Stoppard raccontava la sua liberazione dai fantasmi della letteratura. Comincia a fare il giornalista a diciassette anni (“i giornali sono la natura umana data alle stampe”, dirà Max in Rock ’n’ Roll), ma a ventuno si mette in testa di voler scrivere materiale più durevole. E nell’Inghilterra di quegli anni questo per lui vuol dire: teatro. Quando arriva il successo (quasi subito), gli fa impressione che i suoi dialoghi diventino libri, è emozionato nel vedere la prova di copertina di Rosencrantz and Guildenstern sono morti. “Quando scrivi una commedia, sei serenamente autosufficiente, come se stessi scrivendo un sonetto”. Lo impara col tempo: un volume con in copertina il nome di Samuel Beckett somiglia a un altro col nome di Tolstoj, ma gli somiglia soltanto. Dove da una parte c’è una storia completa, conclusa, per l’appunto già scritta, dall’altra c’è l’anticipazione di un evento che deve ancora avvenire.

