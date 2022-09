Talpe, pipistrelli, cigni, balene. L'insospettabile fauna della “Recherche”

Nessuno avrebbe mai cercato bestie e bestiole in Proust, ma lo ha fatto Daria Galateria. Non è vero che non ci sono animali nella “Recherche”, ma nessuno prima si era accorto dell’abbondante catalogo faunistico.

"Nell’opera di Proust non c’è un cane e non c’è un gatto”. Ne era convinto, e lo scrisse, Jean Cocteau 70 anni fa. Bisogna dargli atto che, leggendo “Alla ricerca del tempo perduto”, uomini, donne, aristocratici, borghesi, salotti, amori, fruste, memoria e gelosie attirano tutta l’attenzione. Non è capitato solo a noi, hanno avuto la stessa impressione studiosi che l’hanno riletta più e più volte. Tra Proust e gli animali non c’era sintonia ma estraneità e disinteresse. Lo scrittore viveva recluso, era allergico a tutto, guai a cambiare lavanderia. Era difficile immaginare che la sua controfigura letteraria fosse un gattaro.