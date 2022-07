Patricia Lockwood con "Nessuno ne parla" parla dei social dai social

La scrittrice, diventata celebre su Twitter, trasforma in romanzo l'esperienza, ormai comune a tutti, di stare sempre collegati in rete

E’ più o meno dalla prima epoca dei blog – qualcuno ricorda Splinder? – che ci si chiede se possa essere degnamente sviluppata una “letteratura di Internet”; domanda che, come è logico, si ripropone ogni volta che Internet genera un nuovo metodo di espressione testuale. Con i blog era relativamente facile: in fin dei conti erano diari o raccolte di epigrammi, e le forme più letterarie assunte da essi replicavano tali antichi modelli. Poi però arrivarono MySpace, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok… Ora, che non possa esistere una “letteratura TikTok” si può già affermare, basandosi il social su brevi video (in genere di balletti), e anche Instagram può essere escluso, così come il defunto MySpace, la cui possibilità di espressione testuale si riduceva a certi oscuri blog interni ai profili che nessuno leggeva. Diverso il discorso per Facebook e Twitter. I testi brevi o brevissimi propri di questi social sembravano chiedere plausibili declinazioni letterarie.