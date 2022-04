Bannon e Dugin, i Bouvard e Pécuchet del tradizionalismo populista

Noi ci preoccupiamo giustamente dell’escalation militare in Ucraina, ma intanto l’unica deterrenza che è saltata, per la defezione strategica dei nostri talk-show, è quella che ci proteggeva dal lancio di minchiate atomiche provenienti dall’Est e dall’Ovest. Da occidente Steve Bannon, invitato al bar di guerre stellari di Corrado Formigli, perora su La7 la causa della distruzione dell’Europa tra i pensosi cenni d’assenso di alcuni insospettabili avventori. Da oriente Aleksandr Dugin, scortato da quel suo paggetto azzimato della Verità, si esibisce come guest star nel ritrovo dei retequattristi punk di Mario Giordano – un postaccio da cui sarebbe scappato a gambe levate perfino Limonov sotto droghe – e annuncia la guerra finale contro l’Anticristo e contro il satanismo incarnato nell’ebreo Zelensky. La tv italiana, sempre più indistinguibile a occhio nudo da quella russa formata nell’era Surkov, ha accolto amorevolmente sotto la sua ala i Bouvard e Pécuchet del tradizionalismo populista. A differenza dei dilettanti monumentali di Flaubert, simpatici e tutto sommato innocui, il russo e l’americano non si sono seduti simultaneamente sulla stessa panchina di Parigi, ma questo non vuol dire che il loro incontro non sia stato accompagnato da quella forma scherzosa del destino che si esprime nelle coincidenze; nella fattispecie, nella coincidenza degli opposti. Anzi, degli opposti estremismi.

