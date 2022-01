Dalle macerie allo splendore. La storia di un vecchio teatro restituito al presente

È da tempo che sogno un’Italia nella quale ogni città che abbia un teatro – come è successo qui – lo possa riaprire”, per “tornare alla storia grandiosa del nostro passato, alle radici che non devono essere dimenticate”. Riccardo Muti non usa mezzi termini, nel suo saluto al pubblico, durante la serata di apertura della stagione, alla presenza del presidente della Repubblica e dinnanzi a tante persone liete di ritrovare un luogo che sembrava ormai destinato all’oblio. Si guardano attorno, all’atto di entrarvi, meravigliate nel trovare un ambiente quasi in tutto identico a quello che si vede nelle fotografie di un’epoca ormai lontana: la platea, i palchi, gli arredamenti, ogni singolo fregio è stato studiato e ricostruito nella fedeltà al progetto originario, per restituirlo alla città in un atto pieno di consapevolezza del valore della cultura: “Se togliamo ai nostri figli – ha detto ancora Muti in quell’occasione – la possibilità di avvicinarsi all’arte, alla poesia, alla bellezza, in una sola parola alla cultura, siamo destinati a un futuro di gente superficiale. L’Europa ha alle spalle una storia importantissima (...). Ora non può dimenticarla”.

