Nicola Chiaromonte: l'antitotalitario dei due mondi

Chi era davvero Nicola Chiaromonte, l’intellettuale che il 18 gennaio 1972 morì a 67 anni in un ascensore della Rai? Molti i titoli che gli sono stati attribuiti: rigoroso antifascista di Giustizia e Libertà, ostinato anticomunista (accusato di essere al soldo della Cia), liberal-socialista senza appartenenze partitiche, filosofo cosmopolita, critico teatrale, e mistico laico nonviolento come apparve nella corrispondenza degli ultimi anni con la poetessa Melanie von Nagel (Muska) fattasi suora. Il giovane lucano (nato a Rapolla, Potenza nel 1905) divenne nel ventennio 1930-1950 un intellettuale stimato nei circoli di Parigi e New York molto più di quanto fosse riconosciuto a Roma nella stagione post-fascista dominata da democristiani e comunisti. Fu immortalato da diversi orizzonti: nell’Espoir di André Malraux con cui aveva combattuto nella guerra civile in Spagna, da Mary McCarthy nel romanzo satirico L’Oasis come membro di una piccola società di persone ritiratesi su una montagna per crearvi una società libera e giusta; e da Leo Valiani nella raccolta postuma di Scritti politici e civili, come la persona che fino all’ultimo aveva praticato “la convinzione della validità intima della Ragione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE