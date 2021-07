La voce surreale di Anthony Bourdain

Nel nuovo documentario Roadrunner, lo chef scomparso nel 2018 in alcune battute ha una voce calda. Curiosità: non è la sua, ma una copia creata da un'intelligenza artificiale

"C’erano tre battute che avrei voluto sentirgli pronunciare con la sua voce, ma non esistevano registrazioni, quindi mi sono messo in contatto con una società di intelligenza artificiale, e gli ho fornito ore e ore di girato perché me la producessero". Le parole sono del regista Morgan Neville, autore di un nuovo, discusso, documentario sulla vita del compianto chef newyorkese che girava il mondo con tanta fame e bisogno di scoperta quanto appetito.