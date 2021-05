"Oggi non pubblicherebbero mai American Psycho”, dice Bret Easton Ellis 

“Oggi nessuno pubblicherebbe Lolita di Nabokov”, ha detto l’editore Dan Franklin. “Nessuno ripubblicherebbe I versetti satanici”, gli ha fatto eco Salman Rushdie. E come potrebbe salvarsi il romanzo più famoso di Bret Easton Ellis, American Psycho, l’“educazione sentimentale” di uno “yuppie” di Manhattan con la passione per la violenza, che era già incorso nelle ire delle femministe quando uscì e il romanzo fu boicottato da Now, l’associazione storica delle donne americane, che lo definì “un manuale di tortura”? Al Telegraph, ieri Ellis ha confessato: “Oggi American Psycho non lo pubblicherebbero mai”.

