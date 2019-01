Il filosofo cool che ha scioccato Davos

"Basta parlare di filantropia, iniziamo a parlare di tasse". Lo storico e autore olandese Rutger Bregman non mostra dubbi: la soluzione per eliminare la disparità economica è una, quella di tassare i più ricchi. Dirlo da Davos, però, mentre è in corso il meeting annuale organizzato dal World Economic Forum, parlando a una platea di miliardari, ha tutta un'altra risonanza. E forse anche per questo la stampa internazionale e i social hanno dato largo spazio all'intervento di Bregman, che in pochi giorni ha avuto milioni di condivisioni diventando un paladino della giustizia fiscale. L'occasione per spiegare la sua teoria – "Tasse, tasse, tasse. Tutto il resto è una cazzata", come riassumono le efficaci parole dell'autore – è stata un panel della rivista Time in cui si discuteva della diseguaglianza e del divario tra ricchi e poveri nel mondo.

Me @Davos. ‘Stop talking about philanthropy, start talking about taxes.’ pic.twitter.com/jML9JLC1Cu — Rutger Bregman (@rcbregman) 25 gennaio 2019

"Ho sentito persone parlare di partecipazione, di giustizia, di uguaglianza e trasparenza, ma quasi nessuno pone la questione più importante, quella dell'evasione fiscale, giusto? E dei ricchi che non stanno pagando la loro giusta parte – ha detto l'autore del libro "Utopia per realisti", che il Foglio ha intervistato pochi mesi fa – E' come se fossimo a una conferenza di pompieri e a nessuno fosse permesso di usare la parola acqua".

Tanto è bastato perché Bregman, che ha 29 anni, conquistasse l'endorsement non solo di migliaia di persone comuni, ma anche di politici, come il senatore americano Bernie Sanders che su Twitter ha condiviso il suo video. "E' tempo di porre fine a queste scappatoie – ha detto il democratico Sanders – e di fare in modo che i ricchi paghino una giusta quota".