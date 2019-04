Visco critica la politica economica del governo. “Il reddito di cittadinanza e quota 100 potrebbero non sostenere la crescita e la produttività”, ha detto il governatore di Bankitalia in un incontro del Fmi a Washington: “La crescita lenta in Italia è un problema strutturale, ma adesso servono misure chiare”. Visco ha aggiunto che bisogna tenere “sotto controllo” il debito pubblico.

“La prossima manovra richiederà delle coperture di notevole entità”, ha scritto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nella prefazione al Def.

Pillon condannato per diffamazione contro un’associazione Lgbt. Il deputato leghista dovrà pagare 1.500 euro di multa più le spese legali. “Difendere la famiglia dall’indottrinamento costa caro”, ha detto Pillon dopo la sentenza di primo grado.

Settanta migranti arrivano a Lampedusa. Le autorità italiane hanno intercettato un barcone a largo della Sicilia e hanno soccorso i migranti. “Siamo a lavoro per espellerli”, ha scritto su Facebook il ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “In Italia si deve arrivare in modo regolare”.

Mimmo Lucano rinviato a giudizio. L’ex sindaco di Riace è accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e abuso di ufficio.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,06 per cento. Differenziale Btp-Bund a 251 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

Julian Assange è stato arrestato a Londra, nell’ambasciata dell’Ecuador dove viveva come rifugiato politico dal 2012. Il fondatore di Wikileaks è stato arrestato per conto degli Stati Uniti, che hanno emesso un mandato di arresto per crimini informatici risalenti al 2010. Wikileaks ha accusato l’Ecuador di aver interrotto “illegalmente” l’asilo di Assange.

E’ stato incriminato Greg Craig, consigliere dell’Amministrazione Obama, per aver nascosto informazioni sul suo rapporto con l’ex governo filorusso in Ucraina.

Michael Avenatti è stato incriminato con 36 capi di accusa per frode, evasione fiscale e altri reati finanziari. L’ex avvocato di Stormy Daniels era stato arrestato tre settimane fa per aver tentato di ricattare la Nike per oltre 20 milioni di dollari.

Ci saranno nuovi negoziati commerciali tra Ue e Stati Uniti. I leader europei hanno raggiunto un accordo di principio sulle direttive di negoziato che autorizzano la Commissione ad avviare i colloqui.

Michael Calvey è stato rilasciato e posto agli arresti domiciliari da un tribunale russo. L’imprenditore americano era stato arrestato in Russia a febbraio per frode.

La Turchia ha condannato Italia e Francia per il riconoscimento del genocidio degli armeni.