Andare piano per guardarsi attorno: la Festa del turismo lento

Preferire la tartaruga al leopardo: la tartaruga va a cento all’ora, ma cento metri, il leopardo a sessantacinque all’ora, ma sessantacinque chilometri. Preferire il tempo allo spazio, preferire l’occhio allo schermo, preferire i piedi ai veicoli, preferire le gambe ai motori, preferire l’acqua (ma anche la birra e il vino) alla benzina (ma anche al gasolio e al carbone). Preferire la lentezza alla fretta. Insomma, piano è forte. L’accento è fondamentale. Tutto lì.

La Festa del turismo lento nasce da questa filosofia: chilometro zero, o quasi; chilometri zero all’ora, o quasi. E guardarsi intorno. Per osservare e studiare, esplorare e scoprire, respirare e abitare, toccare e conoscere, anche mangiare e bere, non usare e gettare ma raccogliere e collezionare, non incollare e copiare ma verificare e confrontare. Tutto: innanzitutto la natura, che è geografia, storia, scienza, e poi cultura e arte, e poi spettacolo, e sempre società.

A Bracciano, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre. La Festa del turismo lento è un progetto di Ti con zero/Cammino dei Vulcani condiviso con Gemal APS Gruppo Ecologico Micologico dell’Alto Lazio e realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Bracciano, ha il patrocinio del Parco regionale naturale di Veio, Parco regionale naturale Marturanum, Consorzio del Lago di Bracciano e Università Agraria di Bracciano, e gode della preziosa collaborazione del Museo civico di Bracciano.

Se la prima edizione, nel 2025, era sperimentale e anche un po’ provocatoria, per vedere di nascosto – come cantava Enzo Jannacci in “Vengo anch’io” – l’effetto che fa, la seconda edizione è sì festa ma soprattutto festival, censimento e adunata, comunità e collaborazioni, senso di appartenenza e forze del territorio. Per esempio, la partecipazione di cinque musei scientifici della Regione Lazio (naturalistico di Barbarano Romano, archeologico naturalistico di Allumiere, dell’energia di Ripi, del Fiume di Nazzano e del fiore di Acquapendente), e ancora la Fondazione Bio Parco di Roma, il Museo di Zoologia e Anatomia Comparata di Roma Tre, la Riserva naturale di Torre Flavia, tutti con materiali didattici, reperti, giochi ed esperimenti. Per esempio, con le esposizioni e le lezioni sui funghi e sulle erbe spontanee a cura del Gemal. Per esempio, con le escursioni, di giorno e di notte, nei boschi di Bracciano con il Wwf o nella Riserva naturale di Monterano con Guido Prola, a Cerveteri nel territorio degli Etruschi con Giuseppe Trogu o ad Anguillara nella villa romana dell’Acqua Claudia con Paolo Lorizzo o a Tolfa fra abbazie e templi con Archeonatura. Per esempio, con una visita guidata e accompagnata nel borgo medievale di Bracciano, dove magicamente appariranno tre danzatrici (Anna Paola Bacalov, Eva Paciulli e Aurora Pica) o con una visita guidata nel Palazzo Ruspoli di Cerveteri dove c’è una straordinaria collezione ornitologica.