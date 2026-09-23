Cronacala tragedia
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Un operaio di 22 anni è morto lavorando al Colosseo. Chiuso il monumento. Meloni: "Inaccettabile"
Nel corso della notte Andrea Moretti è precipitato da un'altezza di dieci metri mentre installava un nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura Giuli ha sospeso i lavori e disposto la chiusura dell'anfiteatro. Aperta un'indagine per omicidio colposo
23 SET 26
Ultimo aggiornamento: 09:44
Un operaio di 22 anni è morto questa notte al Colosseo, dove era impegnato a installare un nuovo impianto di illuminazione in quota. L'uomo si chiamava Andrea Moretti e secondo quanto ricostruito sarebbe caduto da un altezza di circa dieci metri. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è recato sul posto subito dopo aver appresto la notizia, ha disposto l'interruzione dei lavori e in mattinata ha disposto anche la chiusura al pubblico del monumento. "Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi", ha commentato
La premier Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio con una nota. "Morire a 22 anni è inaccettabile, e lo è ancora di più se questo accade sul posto di lavoro. Anche nel nome di Andrea continueremo a fare la nostra parte, ad impegnarci e a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più". Meloni ha chiesto che venga fatta luce nel più breve tempo possibile.
La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il procedimento, legato alle norme sulla sicurezza del lavoro, è coordinato dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio ed è al momento contro ignoti. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno acquisendo una serie di documenti per accertare eventuali responsabilità. Disposta l'autopsia.