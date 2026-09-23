Un operaio di 22 anni è morto lavorando al Colosseo. Chiuso il monumento. Meloni: "Inaccettabile"

Un operaio di 22 anni è morto questa notte al Colosseo, dove era impegnato a installare un nuovo impianto di illuminazione in quota. L'uomo si chiamava Andrea Moretti e secondo quanto ricostruito sarebbe caduto da un altezza di circa dieci metri. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è recato sul posto subito dopo aver appresto la notizia, ha disposto l'interruzione dei lavori e in mattinata ha disposto anche la chiusura al pubblico del monumento. "Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi", ha commentato

La premier Giorgia Meloni ha espresso il suo cordoglio con una nota. "Morire a 22 anni è inaccettabile, e lo è ancora di più se questo accade sul posto di lavoro. Anche nel nome di Andrea continueremo a fare la nostra parte, ad impegnarci e a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più". Meloni ha chiesto che venga fatta luce nel più breve tempo possibile.