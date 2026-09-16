Più di un morto sul lavoro su quattro perde la vita nel tragitto, dove la sicurezza dipende dalle strade

L’Inail conta i morti in itinere come morti sul lavoro perché la legge li tutela in modo specifico. Dal 2000 l’infortunio in itinere è coperto come quello in azienda, purché il percorso sia quello abituale e l’uso dell’auto privata sia necessario, mentre per chi va in bicicletta la copertura vale sempre, dal 2015. La scelta assicurativa è sensata, ma ha un effetto sul dibattito: nello stesso totale finiscono morti con cause e rimedi diversissimi. Sul tragitto il datore di lavoro ha poche leve, perché gli obblighi del Testo unico sulla sicurezza, di norma, si fermano ai confini dell’azienda (a meno che il trasporto lo fornisca la ditta stessa). Nel caso del violinista del Petruzzelli, per dire, le ispezioni e la patente a crediti nei cantieri non avrebbero cambiato nulla. Quelle morti si prevengono con altri strumenti: strade, incroci e piste ciclabili più sicuri, regole di circolazione, controlli, un trasporto pubblico che offra un'alternativa all'auto a chi lavora su turni. Molti di questi strumenti non riguardano tanto il ministero del Lavoro quanto quello delle Infrastrutture e dei trasporti, che scrive il codice della strada e ripartisce i fondi per il trasporto pubblico locale. La competenza, poi, è condivisa: i controlli spettano alle forze dell’ordine, buona parte della rete stradale a regioni, province e comuni. Regole e risorse, però, partono da lì, e il nuovo codice della strada in vigore dal dicembre 2024 mostra che su quel fronte il governo può intervenire.