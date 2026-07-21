È morto il giornalista Daniele Compatangelo

Il giornalista Daniele Compatangelo è stato trovato morto in casa sua ad Arlington, vicino a Washington. Aveva 50 anni. Sono in corso accertamenti sulle cause della morte, l'ipotesi più probabile è quella di una malore.

Daniele Compatangelo era in America da diversi anni. Aveva fatto il producer della Nbc a Torino durante le Olimpiadi invernali, aveva collaborato da Los Angeles con Mediaset (spettacoli e sport), Sky e Rsi (la tv svizzera di lingua italiana). Si era poi trasferito a Washington durante la presidenza di Biden e aveva cominciato a lavorare con la Rai, nel programma Mezz’ora in più con Antonio Di Bella e Lucia Annunziata, e con TV2000. Negli ultimi anni collaborava invece con La7.

"Siamo attoniti. Tutta La7 si stringe ai suoi cari. Daniele era un comunicatore prezioso e raro. Per la sua voglia di raccontare sempre con precisione e allegria. Era un bravo giornalista. Mancherà", ha scritto il direttore di La7 Andrea Salerno sui social.