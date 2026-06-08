La perizia psichiatrica, ultimo inedito da Garlasco

Nel frattempo, querele a raffica della famiglia Cappa che ha scatenato l’artiglieria pesante con l’assurda pretesa che due ragazze mai indagate andrebbero lasciate in pace: un’ottantina di querele in arrivo con richieste di risarcimenti da bancarotta. L’avvocato Antonio De Rensis, diventato l’icona dell’innocenza di Alberto Stasi anche se non lo hai mai difeso in aula in vita sua, è addirittura indagato per istigazione a delinquere assieme a un giornalista delle Iene e all’ex maresciallo Antonio Marchetto, quello che a suo tempo si beccò due anni e mezzo per depistaggi e falsa testimonianza e sembra diventato l’Alfiere della Verità. La polemica tra stasiani e sempiani, ormai, è all’arma bianca, nell’assurdo sillogismo rilanciato continuamente via social che se non è stato uno è stato l’altro di sicuro e che a un’indagine che sembra fatta dal nucleo investigativo dei boy scout ne è seguita una seconda affidata a un team di supereroi. E chissene importa se, a quanto pare, c’è una maggioranza silenziosa del cinquantuno per cento degli italiani che non crede alla colpevolezza di Sempio e alla fondatezza dell’inchiesta, contano gli ascolti. E gli ascolti, incredibilmente, continuano a salire anche se commenti come “basta, pietà, non se ne può più” e “appena sento la parola Garlasco cambio canale e poi spengo perché non si parla d’altro”, sembrano sempre più frequenti.