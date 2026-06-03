C'è stata una tromba d'aria a Roma nord

Verso le nove di mattina di mercoledì 3 giugno una tromba d'aria ha colpito la zona nord di Roma, prevalentemente tra nella zona compresa tra via dei Prati Fiscali, largo Valtournanche, via di Ponte Salario e via Conca d'Oro. La potenza del vento ha sradicato diversi alberi e parte della segnaletica stradale orizzontale, spezzato alberi e fatto cadere dai balconi vasi e arredamento da esterni e fatto precipitare dai tetti tegole e antenne tv. Una persona è stata ferita in modo leggero dalla caduta di un ramo che ha colpito il tettuccio della sua automobile.

In totale sono una sessantina gli alberi caduti nella capitale, molti dei quali si trovavano all'interno di aree private, ha fatto sapere il dipartimento Ambiente del comune di Roma.

Una persona che era in zona durante la tromba d'aria ha raccontato al Foglio che "tutto è successo in pochi minuti: cinque, otto al massimo. Prima un forte temporale, poi il vento è aumentato a dismisura. Vedevo cassonetti correre per le strade, pezzi di lamiera che fluttuavano come vele di una nave, dall'alto piovevano tegole e vasi. Una scena inquietante, paurosa".

I danni maggiori si sono registrati nel mercato di Val di Sangro: alcune parti dei banchi di frutta e verdura degli operatori sono state spazzate via. "Pezzi di lamiera hanno iniziato a 'camminare" per la strada. Fortunatamente lontano dai marciapiede dove c'era una decina scarsa di persone", dice al Foglio una donna che si trovava nelle vicinanze in quel momento. "Sono a Roma da quindici anni, venti del genere me li ricordo in Florida, lì dove sono nata. Qui a Roma non avevo vissuto mai nulla del genere".

Sono in corso ovunque nel quadrante interventi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Sulla Salaria la caduta di un albero ha provocato l'interruzione della circolazione. La Protezione civile stima un ritorno alla normalità entro sera. Secondo il dipartimento Ambiente, molti tra gli alberi caduti erano all'interno di proprietà private.

La zona nord di Roma dopo la tromba d'aria