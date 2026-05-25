Fermato a Reggio Emilia un 22enne accusato di terrorismo. L’ombra del jihadismo sull’Italia

Due arresti in cinque giorni

L'episodio arriva cinque giorni dopo un altro fermo per la stessa ipotesi di reato, questa volta a Firenze: il 20 maggio la Digos fiorentina ha arrestato un quindicenne tunisino, in Italia da tre anni, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il ragazzo era già stato collocato in comunità nell'ottobre 2025 per la medesima accusa. Il giudice aveva disposto la messa alla prova a marzo 2026, ma dal giorno successivo alla revoca il minore aveva ripreso i contatti – con una nuova utenza – con account riconducibili ad affiliati allo Stato islamico. Sul suo cellulare sono state trovate immagini di terroristi islamici noti. In alcune chat si era dichiarato pronto ad agire, aveva chiesto indicazioni sul luogo e si era mostrato interessato a reperire armi. Il gip del tribunale per i minorenni ha disposto la custodia cautelare in istituto penale minorile, definendolo "soggetto pericoloso" che non avrebbe "mutato le proprie convinzioni ideologiche".