La procura indaga la Marina israeliana: un’accusa che rischia di riscrivere il concetto di legittima difesa

Israele mantiene un blocco navale su Gaza non per capriccio o crudeltà, ma perché Hamas – organizzazione terroristica iscritta nelle liste di Ue, Stati Uniti e gran parte del mondo occidentale – ha trasformato la Striscia in una base militare. Dal 2007, dopo il golpe di Hamas, Gaza è diventata un laboratorio di missili, tunnel, squadroni jihadisti e diversione sistematica degli aiuti umanitari verso scopi bellici. La “Sumud” – resistenza – è la parola d’ordine di chi non accetta l’esistenza stessa di Israele. Non portano aiuti: portano propaganda. Non difendono i palestinesi: legittimano chi li usa come carne da cannone.

Il blocco di Gaza è una misura di legittima difesa collettiva. Navigare verso una simile zona di conflitto attivo, ignorando avvertimenti e sfidando il blocco, significa assumersi rischi consapevoli (Vittorio Arrigoni docet). Applicare il reato di sequestro di persona a un’operazione militare in alto mare compiuta da una democrazia sovrana contro navi che tentano di violare un blocco bellico equivale a criminalizzare il diritto alla difesa. Gli attivisti cercano ogni volta lo scontro mediatico e la provocazione, per tessere l’immagine del “povero attivista” trascinato via dai “cattivi sionisti”. Teatro puro. Le forze israeliane non hanno “rapito” privati cittadini: hanno intercettato imbarcazioni in contesto ostile e li hanno trasferiti per identificarli. Non è arbitrio israeliano, ma la conseguenza di chi sceglie di giocare alla provocazione in un teatro di guerra.