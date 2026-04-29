La condanna dell'Ucei: "Sgomento per il ragazzo fermato. Vicini alle vittime dell'aggressione del 25 aprile"

" Ribadiamo la nostra vicinanza alle vittime dell'aggressione avvenuta a Roma e di tutti coloro che lo scorso 25 aprile in varie città d'Italia hanno subito violenze, ingiurie, minacce. L'Ucei – si legge nella nota – denuncia l'accostamento del nome del presunto responsabile alla Brigata Ebraica. Torniamo a denunciare con forza il clima di violenza e intolleranza che negli ultimi mesi ha preso il posto del dialogo civile e della libertà di espressione ". L'Ucei, prosegue ancora il comunicato, "seguirà gli sviluppi dell'indagine confermando la massima fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell'ordine, contrastando con determinazione e in ogni sede chi intenda mettere in pericolo la sicurezza degli ebrei in Italia".

Analoga condanna è arrivata da Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma. "Il fermo di un ragazzo iscritto alla Comunità ebraica di Roma per i fatti del 25 aprile ci riempie di sgomento e indignazione. La Comunità ebraica di Roma condanna e si dissocia senza riserve da qualsiasi forma di violenza antidemocratica. Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai feriti, Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano", ha dichiarato Fadlun. "Esprimiamo fiducia nel lavoro della procura e delle forze dell'ordine affinché sia fatta piena luce sulla dinamica dei fatti e su ogni responsabilità. In una fase così tesa, rivolgiamo un appello alle forze politiche e alla società civile a evitare ogni strumentalizzazione che possa alimentare l'odio e generare nuova violenza", ha precisato.