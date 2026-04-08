Milano piace agli stranieri proprio per quella ricca super modernità che fa tanto schifo agli italiani
I super ricchi britannici stanno cercando un modo per lasciare Dubai e tornare in Europa, e Milano sta scalando la classifica delle destinazioni preferite. A chi cerca il meglio per vivere, ecco che piace la metropoli che non dorme mai. Se n’è accorto persino il Guardian. Chissà se se ne accorgeranno anche i giornali italiani
Milano. Foto Ansa
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"Maurizio Crippa, vicedirettore, è nato a Milano un 27 febbraio di rondini e primavera. Era il 1961. E’ cresciuto a Monza, la sua Heimat, ma da più di vent’anni è un orgoglioso milanese metropolitano. Ha fatto il liceo classico e si è laureato in Storia del cinema, il suo primo amore. Poi ci sono gli amori di una vita: l’Inter, la montagna, Jannacci e Neil Young. Lavora nella redazione di Milano e si occupa un po’ di tutto: di politica, quando può di cultura, quando vuole di chiesa. E’ felice di avere due grandi Papi, Francesco e Benedetto. Non ha scritto libri (“perché scrivere brutti libri nuovi quando ci sono ancora tanti libri vecchi belli da leggere?”, gli ha insegnato Sandro Fusina). Insegue da tempo il sogno di saper usare i social media, ma poi grazie a Dio si ravvede.
E' responsabile della pagina settimanale del Foglio GranMilano, scrive ogni giorno Contro Mastro Ciliegia sulla prima pagina. Ha una moglie, Emilia, e due figli, Giovanni e Francesco, che non sono più bambini"