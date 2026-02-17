il video
A Napoli c'è stato un incendio al teatro Sannazaro
"Il teatro purtroppo è stato completamente compromesso", ha detto il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli
Questa mattina a Napoli, un incendio ha danneggiato il teatro Sannazaro, impianto inaugurato a metà del 1800. Secondo le prime informazioni, pare che la cupola del teatro sia crollata a causa delle fiamme, danneggiando anche gli spalti. Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, ha fatto una prima stima dei danni: "Il teatro purtroppo è stato completamente compromesso"
Era l'alba quando è stato dato l'allarme. Sono ignote al momento le cause dell'incendio.
le immagini
