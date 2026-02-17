Dopo quindici giorni dall'attacco hacker la Sapienza torna digitale

Ci sono volute due settimane per risolvere i problemi informatici che hanno mandato in tilt l'ateneo. Oggi la piattaforma su cui fanno perno le attività didattiche è di nuovo acessibile

Dopo quindici giorni di trambusto all'Università La Sapienza di Roma, in seguito all'attacco informatico del 2 febbraio, sembra finalmente tornare la normalità.

È stato comunicato, tramite la pagina Instagram ufficiale dell'Ateneo, che, a partire dal pomeriggio di oggi, la piattaforma che era stata colpita dall'attacco è nuovamente accessibile all'intera comunità universitaria.

Il sistema è stato ripristinato con i dati che conteneva fino al 2 febbraio, quando è stato interrotto il servizio, e attualmente è in avvio una fase di allineamento per aggiornare sulla piattaforma le informazioni prodotte durante il periodo di indisponibilità.

La rettrice Antonella Polimeni ha invitato tutte le docenti e i docenti a inserire al più presto gli esiti delle prove d'esame svolte nelle ultime settimane, per consentire il completo riallineamento delle carriere studentesche.

Nella fase iniziale di piena ripresa dei servizi potrebbero verificarsi dei rallentamenti ma, nonostante ciò, studenti e professori hanno accolto con sollievo il ritorno online del sistema che più di tutti incide sulla loro quotidianità: Infostud.

Attraverso questa piattaforma, infatti, è possibile pagare le tasse universitarie, prenotare esami, consultare il libretto e stampare certificati ufficiali della Sapienza.

Nella prima fase dell'attacco informatico non era chiaro cosa fosse accaduto. Il sospetto era che dietro ci fossero un gruppo di hacker filorussi. Sul caso sono intervenuti gli esperti dell'agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Ma dall'Ateneo, al momento, non sono arrivate conferme ufficiali sulla dinamica dell’attacco.

Nonostante il periodo di crisi, le attività accademiche sono proseguite senza interruzioni. Le scadenze per il pagamento delle tasse e per l’iscrizione all’Erasmus sono state prorogate a data da destinarsi, per evitare ulteriori difficoltà agli studenti. In questi quinidici giorni alcuni infopoint fisici, dislocati lungo le vie di piazzale Aldo Moro, hanno permesso agli studenti di ottenere le informazioni che fino al giorno prima dell'attacco erano disponibili online.

Negli infopoint, uno per ogni edificio, il personale della Sapienza consultava file Excel con date, aule e orari di tutti gli esami dei corsi. Informazioni che ora, dopo il ripristino dell’infrastruttura informatica, torneranno progressivamente accessibili sull’ecosistema digitale dell’Ateneo, attraverso piattaforme come Infostud, Moodle e Jobteaser.

Insomma, dopo giorni di incertezza e frustrazione la Sapienza prova a ripartire. E per molti studenti, poter rientrare su Infostud significa tornare, finalmente, a una normalità che sembrava lontanissima.

Questo articolo è stato scritto durante il periodo di alternanza scuola-lavoro.