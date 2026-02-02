Roma est è rimasta senza acqua

La rottura di una tubatura di un palazzo ha causato un'inondazione sulla Prenestina all'altezza di Tor Tre Teste, lasciando un quadrante della città senza acqua in casa

Nella mattina di lunedì 2 febbraio 2026, a Roma, chi, nella quasi totalità dei quartieri di Tor Tre Teste, Torrione, Centocelle, Collatino, Torpignattara e Pigneto, ha provato ad aprire il rubinetto è rimasto di stucco: l'acqua non scendeva. Tutte le case ai piani alti e gran parte di quelle ai piani basse sono rimaste senz'acqua, qualcosa usciva dalle fontanelle sulla strada - i cosiddetti nasoni. Un guasto al sistema idrico aveva riversato tutta l'acqua che doveva arrivare in quei quartieri sulla via Prenestina. All'altezza di Tor Tre Treste infatti si è rotto il sifone di una conduttura principale e la tubatura di un edificio privato che ha inondato d'acqua la strada e per evitare danni maggiori in zona, è stato diminuito il passaggio di acqua a monte, creando però disagi a chi abita ai piani più alti degli edifici di quasi un intero quadrante di Roma.

In base al documento, firmato dal dirigente della Direzione socio-educativa del municipio V, Fabio Airaghi, sono chiuse le seguenti scuole dell'infanzia: Birago (via Collatina 103); Deledda (via Filarete 21); Giulio Cesare (via Conte di Carmagnola 27); I bambini nel mondo (via Guglielmo degli Ubertini 47); Albero dei bambini (piazza Cardinali); Ape Birichina (via Perlasca); Romiti (viale della Venezia Giulia); Marcucci (via Fondulo); Pisacane (via di Acqua Bullicante); Toti (via del Pigneto 104); Trilussa (via Fiuggi 18).

Chiusi anche i nidi: Beccadelli (piazza Cardinali); I bimbi dell'arcobaleno (via Salvemini 60); Il bosco incantato (via Gentile da Mogliano 109); Il casale dei bambini (via Covelli); Il piccolo giardino dei colori (via Montona 1); l'Albero azzurro (via delle Mandragore); Ape birichina (via Perlasca 59); La magnolia (piazza dei Condottieri); Pettirosso (via G. Battista Valente 192); Riccioli d'oro (via Isidoro da Carace 50).

L'ordinanza arriva a seguito delle segnalazioni dei coordinatori pedagogici delle strutture del municipio V, relative all'impossibilità di garantire i servizi igienici, preparare i pasti e pulire gli ambienti scolastici.

Mauro Caliste, presidente del municipio V, ha segnalato sulle sue pagine social che sono state inviate autobotti a Piazza del Pigneto, Via del Pigneto (fronte giardino Galafati), Piazza Roberto Malatesta, Via Filarete (altezza Via Galeazzo Alessi), Via della Stazione Prenestina, Via Rovigo d’Istria (adiacente mercato), Via Davide Campari (parcheggio fronte chiesa S. Tommaso d’Aquino) e che ne è stata richiesta una anche in piazza Cardinali. “L'obiettivo ora - ha spiegato il presidente Caliste - è ripristinare il servizio idrico entro la serata”.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.a-acqua.it.