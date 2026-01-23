I funerali di Valentino. Il mondo della moda a Roma per salutare il grande stilista

x Foto ANSA Foto ANSA Foto Lapresse Foto Lapresse Foto ANSA Foto Lapresse Foto Lapresse Foto Lapresse Foto Lapresse Foto ANSA 1 di 11

Il feretro di Valentino Garavani è entrato in chiesa accompagnato dalle note della Lacrimosa di Mozart, mentre è uscito su quelle del Nostro concerto di Umberto Bindi. Alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica sono arrivate centinaia di persone. In mezzo a ospiti illustri e fan del grande stilista, morto lunedì a Roma a 93 anni. Il servizio d'ordine è imponente, con quasi 100 persone all'interno e all'esterno della basilica. Davanti alla basilica, tra le transenne, un cartello scritto a mano recita: "Tutto il mondo piange Valentino. Perdiamo il fiore più bello". È il messaggio che accoglie chi arriva sulla piazza, insieme ad un flusso continuo di persone, qualcuno con un mazzo di fiori, altri con in mano una sua foto. L'organizzazione del funerale è stata studiata fin nel minimo dettaglio, come avrebbe voluto il patron della maison. Quasi come fosse la sua ultima sfilata. Lo si capiva già dalla camera ardente allestita negli scorsi giorni nella sede della fondazione di piazza Mignanelli: un trionfo del bianco ovunque. E l'allestimento della chiesa che ospita i funerali di Valentino conferma lo stile scelto dallo stilista: tutta in bianco, con fiori e corone composti soprattutto di rose, tra i suoi fiori preferiti. Tra i fedeli, in tanti hanno scelto di indossare però un copricapo rosso, in omaggio al colore simbolo del grande maestro della moda italiana e mondiale.

"Vogliamo ringraziare il nostro Valentino per il tesoro di bellezza che ci ha regalato". Con queste parole don Pietro Guerini ha aperto la sua omelia durante i funerali solenni dello stilista. "La bellezza salva e produce sogni che cambiano il mondo", ha sottolineato il sacerdote, identificando in Valentino un testimone globale di questo principio. "Caro Valentino, entrando nella vita di Dio, ora incontri tutti i frammenti della storia umana in cui la bellezza ha vinto". Un omaggio, dunque, all'eredità lasciata dal grande couturier: "Mi piace immaginarla davanti al Signore mentre raccoglie i frutti della bellezza".

Tantissime le star della moda, dello spettacolo e della politica giunte nella Capitale per rendere omaggio al grande stilista. Qualche nome: Anne Hathaway, Anna Wintour, Pierpaolo Piccioli, Donatella Versace, Brunello Cucinelli, Maria Grazia Chiuri, Tom Ford, Ermanno Scervino, Lavinia Biagiotti, Alessandro Michele. Ma anche il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore Alessandro Onorato, Francesco Rutelli, la Contessa Georgina Brandolini d'Adda, Coco Brandolini d'Adda, Bianca Brandolini d'Adda e Anna Fendi Marisa Berenson.