il lutto
È morto lo stilista Valentino Garavani
"Si è spento nella serenità della sua residenza romana", fa sapere una nota della Fondazione. La camera ardente sarà allestita mercoledì e giovedì a Roma, il funerale si terrà venerdì
È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani. La notizia è stata diffusa dalla Fondazione: "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", si legge in una nota. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.
Il foglio della moda
Volumi giapponesi in luce italiana
il foglio della moda
Previsioni e strategie per il 2026: altre voci, altri stili
La bancarotta di Saks Global, la politica di tagli di Kering e la razionalizzazione in corso che tocca anche piccoli attori come Valli dimostrano che il modello di business magniloquente è finito e che, per salvarsi dall’assalto dell’ultra-fast fashion, la moda deve tornare a dare sicurezza anche ai clienti meno ricchi. Con maggiore qualità, e prezzi sfrondati dai costi di show divenuti grotteschi
Maschi in divisa