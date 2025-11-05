Leggi il foglio

FOTO Ansa

da ministro a ex ministro

Crosetto propone di sospendere Strade Sicure. Come funziona l'operazione dell'esercito nelle città italiane

Nel 2008 era stato l'attuale presidente del Senato, Ignazio La Russa, a far partire l'operazione quando era lui il ministro della Difesa: "Uno dei provvedimenti più apprezzati dall'opinione pubblica e non solo tra gli elettori di centrodestra"

Sullo stesso argomento:

Durante la festa delle forze armate italiane, ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato di un possibile passo indietro riguardo l'operazione "Strade Sicure": "è stato uno strumento per avvicinare la popolazione alle Forze armate e viceversa ed ero presente quando nacquero, ero sottosegretario. Ora forse è venuto il momento di tornare indietro". Il ministro vorrebbe infatti sostituire i 6.600 militari impegnati lungo tutto il territorio nazionale con le forze di polizia, così da far tornare i militari al loro "lavoro originario". Non si è fatta attendere la risposta dell'ex ministro della Difesa che istituì l'operazione e che oggi è il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Mi spiace contraddire il mio amico Crosetto ma è risultata negli anni tra i provvedimenti più apprezzati dall'opinione pubblica e non solo tra gli elettori di centrodestra, che ne furono addirittura entusiasti. Occorrerebbe - rilancia invece la seconda carica dello Stato - non solo confermare ma anzi ampliare l'operazione, ripristinando il pattugliamento misto militari-forze dell'ordine che solo qualche nostalgico sessantottino di sinistra aveva contestato".

 

La riflessione di Crosetto si andava a inserire in quadro più complesso, il ministro della Difiesa auspica infatti una vera e propria riforma della Difesa perché considera inadeguato il limite fissato a 170.000 unità per il personale militare. "Servono 30 mila militari in più, la legge 244 - la legge che fissa il tetto massimo - dobbiamo buttarla via. Lo spirito con cui è nata è morto", ha affermato Crosetto.

 

Come funziona l'operazione Strade Sicure

In ogni caso, l'operazione Strade Sicure è iniziata il 24 luglio del 2008 e prorogata il 30 dicembre 2020 in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo. "A oggi - si legge in un comunicato dell'Esercito - sono oltre 6.600 i militari presenti in 58 province su tutto il territorio, a presidio di circa 1.000 siti e aree sensibili. I risultati di questi 17 anni di servizio non mancano: sono stati effettuati oltre 60 milioni di controlli a persone e veicoli con più 100.000 soggetti fermati, denunciati o arrestati. Inoltre - continua il comunicato -  Il bilancio delle attività include il sequestro di 2.000 armi, 17.000 veicoli e più di 2 tonnellate e mezzo di sostanze stupefacenti."

Tra gli obiettivi principali su cui l'attività di vigilanza si concentra ci sono siti istituzionali, luoghi d'arte, siti diplomatici, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e della metropolitana, valichi di frontiera, luoghi di culto e siti di interesse religioso.

La fase preparatoria al servizio è considerata fondamentale, infatti - spiega il comunicato - "ogni militare si addestra con moduli specifici incentrati su tecniche di gestione della folla, elementi di primo soccorso (Basic Life Support), movimento in centri urbani e pratica del Metodo di Combattimento Militare (MCM), un sistema di combattimento a distanza ravvicinata, concepito in seno all'Esercito Italiano, che mutua tecniche derivanti da arti marziali e sport da combattimento, creato per intervenire con gradualità e tempestività in ogni situazione".

Di più su questi argomenti:
I più letti di Cronaca