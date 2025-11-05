Crosetto propone di sospendere Strade Sicure. Come funziona l'operazione dell'esercito nelle città italiane

Nel 2008 era stato l'attuale presidente del Senato, Ignazio La Russa, a far partire l'operazione quando era lui il ministro della Difesa: "Uno dei provvedimenti più apprezzati dall'opinione pubblica e non solo tra gli elettori di centrodestra"

Durante la festa delle forze armate italiane, ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato di un possibile passo indietro riguardo l'operazione "Strade Sicure": "è stato uno strumento per avvicinare la popolazione alle Forze armate e viceversa ed ero presente quando nacquero, ero sottosegretario. Ora forse è venuto il momento di tornare indietro". Il ministro vorrebbe infatti sostituire i 6.600 militari impegnati lungo tutto il territorio nazionale con le forze di polizia, così da far tornare i militari al loro "lavoro originario". Non si è fatta attendere la risposta dell'ex ministro della Difesa che istituì l'operazione e che oggi è il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Mi spiace contraddire il mio amico Crosetto ma è risultata negli anni tra i provvedimenti più apprezzati dall'opinione pubblica e non solo tra gli elettori di centrodestra, che ne furono addirittura entusiasti. Occorrerebbe - rilancia invece la seconda carica dello Stato - non solo confermare ma anzi ampliare l'operazione, ripristinando il pattugliamento misto militari-forze dell'ordine che solo qualche nostalgico sessantottino di sinistra aveva contestato".

La riflessione di Crosetto si andava a inserire in quadro più complesso, il ministro della Difiesa auspica infatti una vera e propria riforma della Difesa perché considera inadeguato il limite fissato a 170.000 unità per il personale militare. "Servono 30 mila militari in più, la legge 244 - la legge che fissa il tetto massimo - dobbiamo buttarla via. Lo spirito con cui è nata è morto", ha affermato Crosetto.

Come funziona l'operazione Strade Sicure

In ogni caso, l'operazione Strade Sicure è iniziata il 24 luglio del 2008 e prorogata il 30 dicembre 2020 in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo. "A oggi - si legge in un comunicato dell'Esercito - sono oltre 6.600 i militari presenti in 58 province su tutto il territorio, a presidio di circa 1.000 siti e aree sensibili. I risultati di questi 17 anni di servizio non mancano: sono stati effettuati oltre 60 milioni di controlli a persone e veicoli con più 100.000 soggetti fermati, denunciati o arrestati. Inoltre - continua il comunicato - Il bilancio delle attività include il sequestro di 2.000 armi, 17.000 veicoli e più di 2 tonnellate e mezzo di sostanze stupefacenti."

Tra gli obiettivi principali su cui l'attività di vigilanza si concentra ci sono siti istituzionali, luoghi d'arte, siti diplomatici, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e della metropolitana, valichi di frontiera, luoghi di culto e siti di interesse religioso.

La fase preparatoria al servizio è considerata fondamentale, infatti - spiega il comunicato - "ogni militare si addestra con moduli specifici incentrati su tecniche di gestione della folla, elementi di primo soccorso (Basic Life Support), movimento in centri urbani e pratica del Metodo di Combattimento Militare (MCM), un sistema di combattimento a distanza ravvicinata, concepito in seno all'Esercito Italiano, che mutua tecniche derivanti da arti marziali e sport da combattimento, creato per intervenire con gradualità e tempestività in ogni situazione".