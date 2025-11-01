Iliad rinnova l'Advisory Board: entrano Monica Maggioni e Marcello Ascani

L’azienda applica un principio di rinnovo parziale e periodico, pensato per coniugare continuità e apertura a nuove competenze. L'ex presidente della Rai e l'imprenditore si affiancano a Luisa Torsi, Tommaso Valletti e Francesca Reich

Iliad rinnova il proprio Advisory board, l’organo consultivo che affianca l’azienda nelle scelte strategiche di posizionamento, comunicazione e sostenibilità. Entrano a farne parte la giornalista e scrittrice Monica Maggioni, già presidente della Rai e prima donna alla direzione del TG1, e Marcello Ascani, imprenditore e content creator, fondatore dell’agenzia Flatmates.

L’Advisory Board, nato nel 2021, riunisce cinque professionisti di alto profilo provenienti da ambiti diversi – economia, scienza, comunicazione, business – con l’obiettivo di offrire a iliad un supporto multidisciplinare. L’azienda applica un principio di rinnovo parziale e periodico, pensato per coniugare continuità e apertura a nuove competenze.

Monica Maggioni e Marcello Ascani si affiancano a Luisa Torsi, professoressa ordinaria di Chimica all’Università di Bari e membro dell’Accademia dei Lincei; Tommaso Valletti, docente di Economia all’Imperial College di Londra ed ex Chief Competition Economist della Commissione europea; e Francesca Reich, componente dei Cda di Banca Mediolanum e Tinexta, già amministratrice delegata dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Concludono invece il loro mandato Francesco Profumo, ordinario del Politecnico di Torino e presidente di Isybank; Maria Latella, giornalista e collaboratrice Rai e Il Sole 24 Ore; e Barbara Cominelli, presidente di ULI Italy. I tre continueranno a collaborare con iliad come mentori del progetto iliadship.

"In un contesto di mercato sempre più complesso e competitivo, poter contare su professionisti di alto profilo con visioni complementari è un vantaggio determinante", ha dichiarato Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad. "L’Advisory Board, che si conferma un pilastro della nostra governance, continuerà ad accompagnarci con determinazione e visione nell’affrontare le sfide future".

Lanciata in Italia nel 2018, iliad è oggi presente con una rete mobile che copre il 99 per cento della popolazione e con la propria rete fissa in fibra, che raggiunge 18 milioni di case. L’operatore ha superato i 12 milioni di utenti e da ventinove trimestri è leader per crescita nel mobile.