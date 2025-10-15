le immagini
Mentre l'Italia vince 3 a 0 contro Israele, per le strade di Udine è guerriglia urbana dei pro Pal
Dopo un corteo pacifico, ancora scontri con la polizia. Feriti due giornalisti di Local Team e Rai, contusi anche alcuni agenti. Gattuso: "Sapevamo che il clima non sarebbe stato facile. Per settimane si è discusso persino se questa gara sarebbe stata disputata"
Mentre allo stadio Friuli l'Italia giocava davanti a 10mila spettatori contro Israele, nel centro di Udine il corteo dei pro Pal iniziato pacificamente è finito con violenti scontri tra un gruppo di manifestanti e le forze dell’ordine. Secondo la questura, al corteo hanno partecipato circa 9mila persone, ma verso la fine un gruppo di circa 300 manifestanti, presumibilmente appartenenti ad ambienti anarchici e dei centri sociali, ha tentato di sfondare i cordoni di sicurezza in piazza Primo Maggio e lungo viale della Vittoria per dirigersi verso lo stadio.
Dai ranghi della polizia è partita la risposta: idranti e lacrimogeni per disperdere la folla, dopo un fitto lancio di sassi e materiale pirotecnico contro gli agenti. Il questore Pasquale Antonio de Lorenzo ha spiegato che “un centinaio di manifestanti ha attaccato con violenza i mezzi delle forze dell’ordine, costringendoci a intervenire”. Le cariche di alleggerimento, ha aggiunto, “ci hanno permesso di riguadagnare il controllo della piazza”.
Nel bilancio della serata figurano 15 persone trattenute in questura e alcuni agenti contusi. Tra i feriti ci sono anche due giornalisti: un inviato del Local Team, colpito alla testa e ricoverato con un trauma cranico, e Elisa Dossi, giornalista di RaiNews24, colpita da una pietra mentre seguiva la cronaca all’esterno dello stadio. La Rai ha condannato “ogni forma di violenza e intolleranza”, esprimendo solidarietà alla collega.
Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha parlato di “una situazione difficile” e ha espresso “massima vicinanza alle forze dell’ordine e agli operatori dell’informazione”. Duro anche il commento del sindaco Alberto Felice De Toni: “Udine ripudia con forza la violenza che ha attraversato le nostre strade. Alcuni delinquenti hanno tradito i valori di una manifestazione che doveva essere pacifica”.
Nel corso della partita per la qualificazione ai Mondiali – conclusa 3 a 0 per l'Italia – c'erano stati due tentativi di invasione di campo, sventati da steward e polizia. Una delle persone fermate avrebbe avuto con sé una bandiera palestinese, vietata all’interno dello stadio.
Dal campo, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha chiuso la serata con parole di solidarietà: “Mi spiace per i giornalisti feriti, stavano solo facendo il loro lavoro. Il clima era pesante da giorni, ma spero che torni presto la serenità”. L'allenatore della nazionale ha poi aggiunto: "Per settimane si è discusso persino se questa gara sarebbe stata disputata. Alla fine questo clima di tensione lo abbiamo un po' pagato. Adesso speriamo tutti in giornate più felici".
Paese irreale
La strage di Castel d'Azzano parla di un paese arcaico che non vogliamo sapere
Tre carabinieri sono morti nell'esplosione di un casolare in provincia di Verona
