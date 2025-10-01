Palazzi vs Albanese. Il sindaco di Mantova (Pd): "Massari non ha nulla per cui debba essere perdonato"

Il primo cittadino: “Gli ostaggi nelle mani di Hamas sono vittime esattamente come le decine di migliaia di civili palestinesi uccisi dall’azione criminale del governo Netanyahu"

Dopo le polemiche scoppiate attorno alle parole del sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, accusato da Francesca Albanese di avere usato toni ambigui nel commentare la guerra a Gaza, per aver parlato degli ostaggi a Gaza, arriva la difesa da parte di Mattia Palazzi, sindaco di Mantova e figura di primo piano del Pd lombardo.

Intervistato dal Foglio, Palazzi ha voluto ribaltare la prospettiva, sottolineando come il dibattito pubblico rischi di smarrire il senso vero di un appello alla pace, quando questo viene letto come un’offesa anziché come un invito alla difesa della vita. “Gli ostaggi nelle mani di Hamas sono vittime esattamente come le decine di migliaia di civili palestinesi uccisi dall’azione criminale del governo Netanyahu per cui chiederne il rilascio corrisponde allo stesso desiderio di pace e rispetto della vita umana che ci anima nel chiedere la fine del genocidio. Per questo credo che il sindaco Massari non abbia nulla per il quale debba essere perdonato, anzi la reazione alle sue parole andrebbe perdonata”.