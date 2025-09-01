Cosa si sa del terremoto che ha colpito l'Afghanistan

Una scossa di magnitudo 6 è stata registrata nel nord-est del paese. Moltissimi i morti e i feriti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6 della scala Richter è stata registrata a una trentina di chilometri a nord di Jalalabad, lungo il fiume Kunar, nel nord-est dell'Afghanistan. I danni sono ingenti, le vittime, secondo il primo bilancio reso noto dal ministero degli Interni afghano, sono 622, i feriti più di 1.500 persone. Ma sono numeri destinati a peggiorare nelle prossime ore. Il sisma ha colpito una zona montana del paese e i soccorsi sono problematici. A causa delle pochissime vie di comunicazione e delle frane che hanno interrotto le strade, i soccorritori possono raggiungere alcune zone solo con l'elicottero. L'Unicef ha reso noto che, come riferito dai loro uomini in Afghnistan, l'accesso stradale alle zone più colpite è ancora bloccato.

"Il numero di vittime e feriti è elevato, ma visto che l'area è di difficile accesso, le nostre squadre sono ancora sul posto", ha affermato il portavoce del ministero della Salute afgano, Sharafat Zaman.

L'Autorità per la gestione dei disastri di Kunar ha dichiarato che i morti e i feriti sono stati registrati nei distretti di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare. Le stesse zona nei giorni scorsi erano state colpite da intensi monsoni che avevano causato diverse inondazioni.