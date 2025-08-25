I danni del maltempo in Romagna

Pioggia e vento forte hanno provocato danni sulla costa tra Ravenna e Rimini. Decine di interventi dei vigili del fuoco: a Milano Marittima sono crollati 265 alberi

Nella notte di domenica pioggia intensa e forte vento hanno creato problemi in Romagna. Nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena ci sono stati decine di interventi per soccorrere persone in difficoltà nei sottopassi allagati, rimuovere alberi e cartelloni caduti, operazioni di prosciugamento.

Nel riminense, dove sono giunti rinforzi anche dai comandi di Forlì, le squadre hanno evacuato 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna per una pianta caduta sui binari, all'altezza di Bellaria-Igea Marina.Nel ravennate i danni più rilevanti si registrano a Cervia e Milano Marittima, dove un forte vento ha provocato la caduta di numerosi alberi su autovetture e strade: in azione squadre locali e una proveniente dal Comando di Ravenna. Vigili del fuoco al lavoro anche nei comuni costieri di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli (FC) per piante cadute su linee elettriche e in strada, allagamenti di sottopassi e garage interrati.