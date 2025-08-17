"No al genocidio". La Fiera del Levante di Bari esclude Israele dall'evento

A inizio luglio la richiesta di non far partecipare lo stato ebraico era arrivata direttamente dal sindaco del capoluogo pugliese Vito Leccese

Alla fiera del Levante di Bari, dal 13 al 21 settembre, non ci sarà nessuna delegzione israeliana. L'ente ha accolto la richiesta del sindaco del capoluogo pugliese Vito Leccese che lo scorso primo luglio aveva chiesto di non far partecipare lo stato ebraico. "Per una comunanza di vedute etiche e politiche - si legge in una nota - la Nuova Fiera del Levante ha espresso da subito una netta presa di distanza dalle atrocità del genocidio in corso contro il popolo palestinese e ha sostenuto, diventandone promotrice, l’iniziativa per proporre il premio Nobel per la pace 2025 ai bambini di Gaza".