Sette anni dal crollo del Ponte Morandi. Mattarella: "La tutela delle infrastrutture non ammette negligenze"

Oggi le cerimonie di commemorazione delle vittime del crollo del Ponte: "Una ferita indelebile nel cuore di Genova, della Liguria, dell'Italia. La Repubblica si unisce al dolore dei familiari", ha detto il capo dello stato in un messaggio alla sindaca di Genova Silvia Salis

Sette anni fa, il 14 agosto 2018, crollava il Ponte Morandi: "Una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: 43 vite spezzate, centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Una ferita indelebile nel cuore di Genova, della Liguria, dell'Italia", un evento che “ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni”, ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio rivolto alla sindaca di Genova Silvia Salis.

“La comunità locale e nazionale hanno reagito con straordinario spirito di solidarietà accanto agli immediati soccorsi offerti dalle autorità preposte per arginarne le catastrofiche conseguenze”, scrive Mattarella. “Nel commemorare le vittime del Ponte Morandi la Repubblica si unisce al dolore dei familiari”.

"Il crollo del Ponte Morandi ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni", prosegue il messaggio inviato da Mattarella alla sindaca di Genova, Silvia Salis. "La rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l'Italia, è stata un atto di ripartenza" scrive il capo dello Stato, sottolineando che "la tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza".

Questa mattina si è svolta una messa in ricordo delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, celebrata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa. Alla messa seguiranno altre cerimonie di commemorazione organizzate dal Comune di Genova e dal Comitato Parenti vittime del Ponte Morandi.