La dottoressa no vax Silvana De Mari radiata dall'ordine. Una lunga storia di complotti

Silvana De Mari, nota per le sue posizioni contro i vaccini e la comunità gay, è stata radiata dall’ordine dei medici. Ad annunciarlo è stata la stessa dottoressa in un video diffuso sulla sua pagina Facebook. In precedenza, nel 2021, De Mari era già stata sospesa dall’ordine per aver deciso di “non far entrare nel mio corpo qualcosa che non volevo nel mio corpo”. E cioè per essersi sottratta all’obbligo di vaccinazione contro il Covid. Quanto alla radiazione, questa è dovuta non solo alle posizioni contro i vaccini espresse pubblicamente a più riprese ma soprattutto per aver denigrato l’operato dei colleghi e aver dispensato cure domiciliari a distanza per il Covid nel periodo della pandemia. Per inquadrare al meglio il personaggio possiamo qui ricordare alcune delle sue posizioni in tema di vaccini e cure domiciliari esposte nell’ultimo triennio tra convegni no vax e interventi sui social.

