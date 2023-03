A Milano si dimette un manager pubblico. E a Roma tutti stupiti: dimissioni?

In Italia in genere si dimettono gli innocenti o i capri espiatori. Mentre resistono, con le unghie e con i denti, i colpevoli. E soprattutto i furbi. Sarà per questo che al comune di Roma, per dire, non si dimette praticamente mai nessuno. Nemmeno quell’assessore del Pd, Monica Lucarelli, che fino a poche settimane fa aveva come collaboratrice una tizia che dava informazioni in cambio di denaro al clan mafioso dei Casamonica. La signora Lucarelli, che ha pure detto una mezza bugia sul ruolo che lei stessa aveva affidato a questa collaboratrice, pur di non mollare la poltrona ha preferito far dimettere un suo impiegato dello staff. Si fa così.

