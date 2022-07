Il nuovo stadio della Roma sarà a Pietralata: primo accordo tra Campidoglio e club

Per il nuovo impianto della squadra giallorossa si apre ufficialmente una nuova strada. E' un passo formale, ma l'iter di fatto è avviato

Dopo quasi 10 di trafila terminati con il fallimento del progetto di Tor di Valle, per il futuro stadio della Roma si apre oggi una nuova strada. Dopo mesi di incontri tra gli uffici capitolini e i tecnici del club giallorosso è stata individuata l’area che ospiterà la nuova arena. Si tratta di Pietralata, quartiere che si estende a est della stazione Tiburtina e dove già oggi sorgono diversi cantieri (nuova sede Ista e Rfi, studentato della Sapienza). È solo un primo passo formale, ma come spiega una nota congiunta di Campidoglio e As Roma, l’iter è di fatto avviato.

“Roma Capitale - si legge nel comunicato - prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno stadio su un’area comunale nella zona di Pietralata. L’iniziale esame urbanistico svolto sull’area individuata da As Roma non ha infatti messo in evidenza elementi ostativi alla presentazione del suddetto progetto che dovrà essere attentamente valutato da Roma Capitale secondo l’iter amministrativo disciplinato dalla cosiddetta legge stadi (art. 1, comma 304, L. 147/2013)”.

Nella stessa nota congiunta si spiega inoltre: “Roma Capitale e As Roma condividono che il nuovo stadio dovrà rappresentare un volano per la riqualificazione sostenibile e senza aggravi urbanistici del quartiere Pietralata e, più in generale, per lo sviluppo della Capitale”.