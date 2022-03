Zelensky: "Sono stati uccisi 79 bambini. L'Europa non dimentichi l'Ucraina"

"Voi sapete che i vostri cari avranno una lunga vita, anche noi ne abbiamo bisogno. Ma oggi per noi potrebbe essere davvero l'ultimo momento, veramente l'ultimo. Come per quei 79 bambini ucraini. 79 famiglie sono state distrutte da questa guerra, dall'intervento della Russia. 79 famiglie hanno perso la cosa più preziosa ma devono continuare a lottare e combattere per il futuro. Dobbiamo fare in modo che questo numero non aumenti. Le forze armate russe hanno accerchiato le nostre città. Immaginate: intere città, nel 2022, in Europa".



Così il presidente Volodymyr Zelensky in un passaggio del suo collegamento alla manifestazione di Firenze. Nel pubblico, ad applaudirlo, anche il segretario del Partito democratico Enrico Letta.

Video di Gianluca De Rosa