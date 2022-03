“L'abbiamo trovata”. L'Endurance di Ernest Shackleton è di nuovo tra noi

Alle 8.45 del 9 marzo ricevo il più bello (e desiderato) regalo per il mio onomastico: una notifica di Twitter, postata dall’account History Hit pubblica le tre parole che aspettavo dal 5 febbraio scorso: “We found it!”.

It, lei. La goletta Endurance di Ernest Shackleton, inabissata nel gelido mare di Weddel il 21 novembre 1915, è stata finalmente avvistata dopo oltre un mese di ricerche caparbiamente sostenute dalla spedizione Endurance22. Confesso che cominciavo a perdere le speranze circa l’esito della missione, poiché il tempo concesso all’archeologo marino Mensun Bound, promotore della costosissima spedizione (finanziata da un donatore anonimo con dieci milioni di dollari) era ormai agli sgoccioli. Entro i prossimi due giorni, infatti, la nave rompighiaccio Agulhas II, salpata da Cape Town più di un mese fa avrebbe dovuto abbandonare il campo di ricerca e fare ritorno alla base. E proprio come accade a volte nel gioco del calcio, quando il gol segnato all’ultimo secondo rovescia il corso degli eventi, il colpo messo a segno dal team di scienziati, ingegneri, geologi e archeologi marini accende una fiammella di entusiasmo nei giorni più bui e incerti del nostro presente.

