La pista della discordia

Esclusi dai fondi europei perché “inquinanti”, e non beneficiari del Pnrr, gli aeroporti ripiombano nella routine di beghe politiche locali, burocrazia e giustizia amministrativa. Esemplare è il caso di Firenze e Pisa, da un decennio in guerra benché siano controllati dalla stessa società, la Toscana Aeroporti, con maggioranza della argentina Corporacion America, quote minoritarie della Cassa di risparmio di Firenze e della regione. Il maggiore, 330 mila passeggeri nel 2019 e 1.100 tonnellate merci, è il “Galileo Galilei” di Pisa; in èra pre Covid, Firenze aveva 190 mila passeggeri e zero merci. Firenze però ha 11 milioni di turisti contro l’1,9 di Pisa. Dunque, pur nel tradizionale affollamento degli aeroporti italiani, aveva un senso la fusione aeroportuale propiziata da Matteo Renzi quando era al governo (il presidente di Toscana Aeroporti è Marco Carrai) per rinnovare e razionalizzare i due scali, attrezzare Firenze per le merci, visto anche che la regione nella logistica è all’anno zero, con la A1 sempre intasata e inquinata, ancora peggio la Firenze-Pisa-Livorno.

