Alfredino e il pozzo infernale

Non si impastano fiction e reality con la disperazione che paralizzò l’Italia per l'incidente di Vermicino

La fiction, nostro pane quotidiano, parla spesso di guerra, crimine, passione, destino, e gli sceneggiatori cercano riferimenti nella cronaca, nella storia, per dare radici e senso al racconto. Il reality show è emerso come l’altra faccia chiacchierina o pseudoavventurosa della fiction, con le radici in bella vista e un racconto perfettamente senza senso. Con la serie dedicata ad Alfredino Rampi, un misto di fiction e di reality, la caccia a un vasto pubblico del dolore fa un salto pericoloso nell’intimità. Credo che si guarderà bene dal consumare la serie chiunque abbia visto in diretta, strangolato dall’ansia, le immagini di Vermicino e delle ultime diciotto ore in diretta Rai del tentativo di salvezza di un bambino di sei anni caduto in un pozzo artesiano, concluse con la certificazione della sua morte a sessanta metri di profondità all’alba del 13 giugno 1981.