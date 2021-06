Giampiero Boniperti è morto questa notte a Torino

x MILANO 24 GENNAIO 1954, QUALIFICAZIONI PER I MONDIALI DI CALCIO ITALIA EGITTO 5-1, SFORBICIATA DEL CAPITANO GIAMPIERO BONIPERTI GIAMPIERO BONIPERTI CON GIANNI RIVERA NEL 1981 GIAMPIERO BONIPERTI CON LA MAGLIA DELLA JUVENTUS 1960 GIAMPIERO BONIPERTI E GIANNI AGNELLI IN TRIBUNA DURANTE UNA PARTITA DELLA JUVENTUS GIAMPIERO BONIPERTI CON MICHEL PLATINI, ROBERTO BETTEGA E PAOLO ROSSI NEL 1990 I FESTEGGIAMENTI ALL'OLIMPICO PER I 109 ANNI DELLA JUVENTUS/ ALESSANDRO DEL PIERO E GIAMPIERO BONIPERTI GIAMPIERO BONIPERTI E GAETANO SCIREA 1 di 9

È morto nella notte, a Torino, Giampiero Boniperti, storico giocatore della Juventus, di cui è stato dirigente di lungo corso fino a diventarne presidente onorario. Boniperti, che avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 luglio, è stato colpito da un'insufficienza cardiaca. Lo ha riferito la famiglia all'Ansa, informando che i funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata.

"È la notizia che non avremmo mai voluto darvi", ha scritto la Juventus sul proprio sito, ricordando "una immensa leggenda". "La commozione che in questo momento tutti noi stiamo provando non ci impedisce di pensare con forza a lui, a tutto ciò che il Presidentissimo è stato e sarà per sempre nella vita della Juventus", sottolinea la società ricordando "una figura indelebile, che da oggi si consegna al ricordo, perché sui libri di storia del calcio ci è finita già da tempo". "Perché quando esprimi un pensiero, e quel pensiero diventa parte del Dna della società a cui hai dedicato la vita, vuol dire che il tuo carattere ne è diventato identità e modo di essere. Per sempre".

(foto: Archivio Olycom)