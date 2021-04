Tre partigiani e un mitra. Nessuna verità su chi uccise Mussolini

Benito Mussolini non fu ucciso il 25 aprile, ma tre giorni dopo, nei pressi di Bonzanigo, sul Lago di Como. Celebriamo il 25 aprile perché è in quel giorno che il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (Clnai) ordina l’insurrezione di Milano e assume i poteri civili e militari “in nome del popolo italiano”, tuttavia nel pomeriggio del 25 il Duce non accetta la resa incondizionata e anche se privo di un vero piano sceglie di lasciare il capoluogo lombardo insieme ai gerarchi e agli ultimi seguaci. La mattina del 27 la 52° Brigata Garibaldi “Luigi Clerici” intercetta Mussolini tra Musso e Dongo, camuffato all’interno di una colonna tedesca diretta verso il confine svizzero. Dal comune di Dongo viene trasferito nella caserma della Guardia di Finanza di Germasino, e da lì, insieme all’amante Claretta Petacci, in un’abitazione privata nei pressi di Bonzanigo, dove trascorre l’ultima notte della sua vita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni