A Spinaceto sulle tracce di Biot. Pochi russi e molto cemento

Un tempo era sinonimo di bruttezza. “S’inserisce sempre nei discorsi per parlarne male”, diceva Nanni Moretti in “Caro Diario” basculando sulla sua vespa per andare a verificare il luogo comune, per poi scoprire con sopresa: “Beh Spinaceto pensavo peggio, non è per niente male”. Da martedì però non è più l’estetica cementizia il cruccio del quartiere, perché Spinaceto è diventato il luogo della più improbabile spystory in salsa capitolina. E’ qui che gli uomini del Ros dei Carabinieri hanno fermato e arrestato due giorni fa Walter Biot, capitano di fregata della Marina militare che in cambio di 5mila euro vendeva informazioni riservate alle spie russe. Proprio a due passi dalla zona in cui i carabinieri hanno colto in flagrante il militare e l’agente di Mosca, c’è il centro commerciale Spinaceto. Il titolare del bar all’ingresso, un giovane con accento dell’est Europa, non vuole assolutamente parlare della storia. “Non sappiamo niente, non abbiamo visto nulla”. Proviamo a replicare invitandolo a leggere la notizia sul giornale. “Noi qui ci svegliamo la mattina per alzare due spicci mica possiamo pensare ai giornali e alle storie di spie”, dice infastidito.

