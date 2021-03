Il primo passo degli inglesi verso la normalità

Zero morti per Covid a Londra in 24 ore, il sole, una partita di golf a mezzanotte, le piscine all’aperto di nuovo accessibili, gli allenamenti all’alba, la promessa di rivedersi presto al pub (dal 12 aprile): oggi è “Happy Monday” in Inghilterra, il primo giorno della “road map to freedom”, come la chiamano loro, la restaurazione della vita di prima. Gli inglesi hanno ostentato il loro sollievo, mandavano immagini di piscine dall’aria gelida, di bagni con la muta in qualsiasi post immaginabile, anche nelle pozzanghere, dicevano: lo so che è ridicolo, ma che aria, che sollievo, che sole. La luce in fondo al tunnel di cui si parla tanto oggi s’è vista dall’altra parte della Manica, l’esito di una campagna di vaccinazione super: 30 milioni di inglesi hanno preso la prima dose, 3,5 milioni sono completamente vaccinati (la seconda dose è stata in molti casi posticipata), nessuno va così veloce come loro.

