Il test Brexit di Mr. Starmer

Anche per Keir Starmer è arrivato il test della Brexit: era inevitabile, succede a tutti i leader politici britannici da quattro anni in qua. Starmer arriva al suo momento-Brexit con qualche rimasuglio di luna di miele con la stampa e con gli elettori, tesoretto importante in questa fase, ma soprattutto con un pettegolezzo che ha dato un colore diverso alla sua leadership tutta centrismo, moderazione, serietà. S’è sparsa la voce che Mr. Darcy, l’avvocato di cui è innamorata Bridget Jones nel suo famoso “Diario”, fosse ispirato proprio all’avvocato Starmer, e così ogni tanto qualcuno glielo chiede direttamente e lui risponde che non lo sa, che la domanda va posta a chi ha inventato Bridget, non a lui. Helen Fielding ha infine risposto, ha detto che no, Starmer non è Mr. Darcy, ma ha comunque dato un colore inatteso al leader laburista dicendo: “Non l’ho mai incontrato, ma penso che i due siano molto simili. Starmer è così bravo, dignitoso e intelligente, ma pure parecchio abbottonato. Vorrei dirgli sempre: ‘Eddai, Keir, lasciati andare, scompigliati i capelli’. Lui non si crede sexy, ma lo è, è davvero sexy”.

Ecco, sexy Starmer ora deve affrontare il suo test sulla Brexit, invero poco seducente, anzi potenzialmente pericoloso. Perché l’accordo del governo conservatore di Boris Johnson pone un dilemma al Labour: appoggiarlo, respingerlo? Come si sa, Johnson ha una grande maggioranza e quindi non dovrebbe avere alcun bisogno del Labour, ma questo rende la posizione di Starmer ancora più delicata, perché si ritrova occhi negli occhi con i suoi parlamentari e i suoi elettori e deve dire che cosa pensa della Brexit. E come sta diventando sua consuetudine, Starmer è tentato dalla via meno dolorosa: l’astensione.

