Boris Reset. Scatoloni a Downing Street

Scopriremo con il tempo se la fuoriuscita dell’architetto della Brexit Dom Cummings, nonché architetto della più grande vittoria elettorale per i Tory da molti anni, significa un cambiamento di rotta per il premier britannico o se invece si tratta della più semplice delle storie: la fidanzata del capo s’è stufata degli amici del suo fidanzato, o me o loro, scegli

Che cosa è successo tra Boris Johnson e il suo principale alleato, consigliere, stratega Dom Cummings uscito da Downing Street con uno scatolone in mano, lo zaino strapieno, gli occhi bassi? E perché Cummings ha lasciato il lavoro, il capo, il palazzo passando dalla porta principale, quando si sa che le uscite sul retro sono l’ultima carezza pietosa utile in questa tipologia di licenziamenti – puoi andartene da lì così nessuno ti vede, nessuno ti chiede, nessuno ti ride dietro? Nessuno, in tre giorni di pettegolezzi meravigliosi, ha risposto a queste domande: chi promette “ecco quel che è davvero successo” non mantiene nulla, mette semmai in fila le varie versioni e aggiunge altri dettagli, citazioni, persino le emoji utilizzate nei messaggi.

