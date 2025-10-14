contro mastro ciliegia
Ambrogino alla Flotilla? Affondato da Bernardini de Pace
Come il Pallone d'Oro, anche l'Ambrogino d'oro di Milano è ormai una patacca. Ma darlo alla Flotilla, come proposta da Verdi e da una parte (si spera) del Pd è una "iniziativa è gravemente inopportuna e offensiva", ha denunciato la super avvocata
Come il Pallone d’oro per i veri appassionati di calcio, così l’Ambrogio d’oro per i milanesi veri è ormai una patacca indigesta, il frutto di beghe di palazzo (Marino). Non a caso Beppe Sala se ne tiene lontano come dalla nebbia. Ma stavolta si rischia la cosa brutta, e viva l’avvocatissima Annamaria Bernardini de Pace che ha lanciato l’allarme. Succede che la capogruppo del Pd Beatrice Uguccioni e il verde Carlo Monguzzi (due non a caso di cui Sala non sa più come liberarsi) hanno proposto per l’Ambrogino la Flotilla. E Bernardini de Pace ha scritto una lettera a Sala: “Ho appreso con sconcerto la candidatura della Global Sumud Flotilla per il prossimo Ambrogino d’oro, l’onorificenza destinata da Milano (quindi da tutti i milanesi) ai cittadini che, con impegno civico, hanno dato lustro alla città”. “Questa iniziativa è gravemente inopportuna e offensiva”, scrive, e non solo perché a Milano non c’è "lu mere" come tutti sanno, ma perché “la cosiddetta flotilla… non ha distribuito cibo, non ha soccorso civili: ha messo in scena una provocazione politica. E “tutto questo non ha nulla a che vedere con il senso civico, la solidarietà o la promozione dell’immagine di Milano nel mondo”. Colpita, speriamo affondata.
Israele lezioni di spettacolo
La Fifa dice no al boicottaggio delle squadre israeliane nel calcio, la Germania annuncia che non parteciperà all'Eurovision se i facinorosi cacceranno Israele, e anche il cancelliere austiaco fa sapere che il suo paese non ospiterà la gara. Gesti coraggiosi, forse il vento antisemita sta calando, Ma non in Italia
Mentana, le "fesserie" di Albanese e la verito di Zev Keron
L'attivista Onu accusa le tv di aver censurato le immagini da Gaza. Il direttore del tg di La7 la invita a non ripetere falsità. Ma c'è un altro aspetto decidsivo da considerare. Lo dice il fotografo israeliano che per primo documentò il massacro: "Del 7 ottobre restano solo le immagini di Gaza, perché è Hamas che decide cosa svelare al mondo. Eppure al mondo va bene così”