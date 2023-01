L'orecchio di Scarpinato

Per vetusta e noisetta consuetudine erano i cronisti in vista di pensione, nera e giudiziaria diventavano titoli d’onore, a darsi ai romanzi gialli (noir, fa più fico). Poi la tradizione ha preso una brutta china verso i magistrati, e qui come là non è sempre Pulitzer: così siam finiti con lo sceriffo Claise che fa le indagini come se scrivesse polar. Ma in fondo può andare anche molto peggio. Ad esempio l’ex procuratore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato, con l’inventiva che ha, anziché riciclarsi nella banda Giuseppi non poteva darsi alla letteratura? Rischierebbe, nelle fiction, di inventare corbellerie meno gravi di quella appena detta in commissione Giustizia del Senato, e che probabilmente è una sua ossessione segreta: intercettare gli avvocati? Si-può-fareee!. “Ma lei sa che ci sono casi di avvocati arrestati perché portavano messaggi ai detenuti al 41 bis?”, ha strillato Scarpinato in faccia a Gian Domenico Caiazza, giustificando così una pratica inquisitoria degna della Ddr, nonché espressamente vietata dal Codice di procedura. Ma nei suoi sogni segreti di giustiziere, gente che se ne frega dei cavilli, il giudice nisseno vorrebbe essere il tiranno Dionisio di Siracusa, quello che scendeva nella grotta per spiare i dialoghi dei prigionieri. Gli si addice, la parte: Dionisio da Caltanissetta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE